Amazone Catros, Güttler SuperMaxx und Kerner Stratos im Vergleich

Was passt besser für die flache Bodenbearbeitung? Scheiben oder Zinken? Die BLT Wieselburg hat unsere drei Testkandidaten genau unter die Lupe genommen.



Spezialisten für die flache Bodenbearbeitung im Vergleich.

Bestimmung des Bodenbedeckungsgrades vor dem ersten Arbeitsgang.

Für die Beurteilung des Bearbeitungshorizontes wurde dieser freigelegt.

Im ersten Teil (LANDWIRT 01/2017) haben wir die Testkandidaten und die Ziele der flachen Bodenbearbeitung vorgestellt. Für diesen zweiten Teil haben die Messtechniker der BLT Wieselburg auch in die Tiefe geblickt: Sie haben die organische Masse vor der Bearbeitung ermittelt, die Bodenoberfläche vor der Bearbeitung gescannt, die Bearbeitungshorizonte aller drei Testkandidaten freigelegt, gescannt und die Arbeitstiefe ermittelt.Bei der Einarbeitung abgefrorener Begrünungsbestände wurden zwei Versuchsreihen zur gemacht. Als Arbeitstiefe waren 7 cm vorgegeben. Obwohl beim ersten Versuch der Ertrag der Begrünung deutlich geringer war, lag der Bodenbedeckungsgrad vor der Bearbeitung bei beiden Flächen im selben Bereich.Nach der Bearbeitung wirkte sich der höhere Ertrag positiv auf den Bedeckungsgrad aus. Das verhindert Erosion und Austrocknung.Bodenbedeckung und ArbeitstiefeDurch die Bearbeitung sank der Bedeckungsgrad nach der Kurzscheibenegge am stärksten ab. Der höchste Bedeckungsgrad wurde mit dem Güttler SuperMaxx erzielt. Die 18 cm breiten Gänsefußschare des Kerner Stratos stellten ein ganzflächiges Durchschneiden des Bodens sicher. Ob ein ganzflächiges Durchschneiden des Bodens erforderlich ist, hängt vom Besatz mit Unkräutern und Ungräsern sowie von den Bekämpfungsmöglichkeiten ab. Konventionell wirtschaftende Betriebe können Unkräuter mit Herbiziden bekämpfen und daher auf ein ganzflächiges Durchschneiden eher verzichten. Auf feuchten Flächen wird dadurch das Risiko von Verschmierungen am Bearbeitungshorizont vermindert.Ein besonderes Problem bei der flachen Stoppelbearbeitung stellen tiefe Fahrspuren dar. Sie können bei der ersten sehr flachen Überfahrt nur schwer gelockert werden. Dafür bedarf es einer zweiten tieferen Lockerung nach dem Aufgang des Ausfallgetreides. Bei ausreichender Feuchtigkeit und sofern keine oberflächlichen Verdichtungen vorhanden waren, konnten wir mit allen drei Geräten bei der ersten Überfahrt Arbeitstiefen von 4 bis 7 cm realisieren.Neben der Einhaltung der Arbeitstiefe wurden auch bei der Stoppelbearbeitung der Bodenbedeckungsgrad, die Verstopfungsneigung und die Strohverteilung genauestens untersucht. Die Messergebnisse aller Versuche hat die BLT Wieselburg in Form von Tabellen und Bildern anschaulich dargestellt. Diese finden Sie in der LANDWIRT Ausgabe 02/2017 (Erscheinungstermin 16. Jänner 2017).