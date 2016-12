Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration

Im Rahmen einer Pressekonferenz der LK Österreich diskutierten Experten aus Dänemark und Österreich am 27. Oktober 2016 in Wien über praxistaugliche Alternativen zur betäubungslosen Kastration. Ist ein neues Schmerzgel aus Kanada die Lösung?

Max Hörmann (LK Ö), Hermann Schultes (LK Ö), Tanja Kreiner (LK Stmk.), Johann Kaufmann (Fleischhof Raabtal) und Nicolaj Christoffersen (Direktor Danish Agricultural Council). Foto: Fohringer

Tierärztinvon der Landwirtschaftskammer Steiermark berichtete über den aktuellen Stand und die gängige Methode in Österreich: Derzeit werden männliche Ferkel in den ersten sieben Lebenstagen vom Landwirt kastriert. Die in den VÖS-Erzeugergemeinschaften organisierten Schweinebauern haben sich zudem 2011 freiwillig zum Schmerzmitteinsatz vor der Kastration bekannt und erfüllen damit Maßnahmen, die über den derzeit gesetzlichen Standard hinausgehen.Zu den bisher diskutierten Alternativen gehören Verfahren der chirurgischen Kastration, die Ebermast, eine Impfung sowie das sogenannte Spermasexing. Bei der Kastration unter Injektionsnarkose durch den Tierarzt findet eine Kombination von zwei Wirkstoffen Anwendung, die beim Ferkel in der Mischspritze verabreicht werden können. „Verschiedene Studien haben gezeigt, dass damit bei vielen Tieren keine ausreichende Narkosetiefe erreicht werden konnte, es fanden Schmerzäußerungen und Abwehrbewegungen während der Kastration statt. Ein weiterer gravierender Nachteil der Injektionsnarkose ist die sehr lange Nachschlafphase, die definitiv tierschutzrelevant ist“, unterstrich Kreiner. Darüber hinaus sei die Abgabe des Wirkstoffs Ketamin an den Landwirt gesetzlich nicht erlaubt.Die chirurgische Kastration unter Inhalationsnarkose stelle eine erhebliche Belastung für Ferkel sowie Betreuungspersonal dar und sei damit ebenfalls keine wirklich geeignete Methode. Eine Narkose mit Isoflurangas wäre ohne eine zusätzliche Schmerzmittelanwendung nicht empfehlenswert. Darüber hinaus stelle die Anschaffung eines Narkoseapparates eine enorme finanzielle Belastung für Schweinehalter dar. Auch die Fragen der Anwender-Sicherheit beim Landwirt und der Umweltverträglichkeit (Isofluran ist als Treibhausgas rund 500mal stärker klimawirksam als CO2)seien nicht geklärt, gab die Tierärztin zu bedenken.„Damit eine Ebermast funktionieren kann, sind neue Anforderungen an die Haltung und dasManagement sowie Mindestnormen notwendig. Ausserdem stellt sie auch ein Tierschutzproblem dar. Geschlechtsreife Eber zeigen deutlich mehr Unruhe, Aggressionsverhalten, Rangkämpfe und gegenseitiges Bespringen. All das kann schwere Verletzungen der Tiere und Ausfälle zur Folge haben“, stellte Kreiner fest. Außerdem könne mit einer Ebermast nicht sichergestellt werden, dass sensorisch einwandfreies Schweinefleisch beim Konsumenten am Teller landet, denn derzeit gebe es noch keine technische Möglichkeit, die sogenannten „Stinker“ am Schlachtband zuverlässig zu erkennen.Bei einer weiteren Alternative, der Immunokastration, handelt es sich um eine Art Impfung, die dazu führt, dass die Synthese von Sexualsteroiden, die verantwortlich für den Ebergeruch sind, eingestellt wird. Eine chirurgische Entfernung der Hoden ist damit nicht notwendig. „Der Nachteil dieser Methode ist einerseits die Frage der Verbraucher-Akzeptanz und auf der anderen Seite die Anwender- und Wirksicherheit. Bis zu 5 % der geimpften Tiere sprechen nicht auf die Impfung an. Weiters ist diese Methode auch mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Zudem wären zwei bis drei zusätzliche Injektionen beim Schwein notwendig, wodurch auch das Risiko von abgebrochenen Nadeln steigt“, informierte die Expertin. Beim Spermasexing wiederum werden X- beziehungsweise Y- Chromosomen selektiert, um nur weibliche Nachkommen zu erzeugen. Allerdings ist diese Technik, die die männlichen und weiblichen Spermien auf Basis ihres unterschiedlichen DNA-Gehaltes trennt, für das Schwein derzeit noch nicht praxisreif.„Von den genannten Alternativen hat jede bestimmte Nachteile, keine erfüllt alle notwendigen Anforderungen“, fasste Kreiner zusammen. Vielversprechende Ergebnisse gebe es allerdings beim - in der EU noch nicht zugelassenen - Präparat „Lidocam“. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Lidocain zur lokalen Betäubung und Metacam gegen den postoperativen Schmerz und rascheren Wundheilung. Das Arzneimittel wurde in Kanada entwickelt. Es wird ca. 30 Minuten vor der Kastration in Gelform auf den Hodensack aufgetragen. Durch die örtliche Betäubung sollen die Ferkel den Schnitt nicht spüren. Pro Ferkel soll Lidocam um die 30 Cent kosten. Dieses Mittel könnte nach entsprechenden Tests und Freigaben künftig auch in Österreich eingesetzt werden, so die Tierärztin.„Bei einer Analyse des Themenkomplexes Ferkelkastration muss man trotz langjähriger Forschungund vielen Projekten im EU-Raum zur Erkenntnis kommen, dass es noch keine allgemein akzeptierteLösung gibt, die am EU-Binnenmarkt tauglich ist. Es darf hier zu keinen Experimenten kommen“, unterstrich, Geschäftsführer des Schlachtbetriebes „Fleischhof Raabtal“.„Für die Schlacht- und Zerlegebetriebe steht der Kunde im Vordergrund. Unsere Partner sind dieLandwirte ebenso wie die fleischverarbeitende Wirtschaft, der Handel und die Verbraucher. Schweinefleisch ist ein sensibles Produkt, das in qualitativer Hinsicht frei von jeglichem Ebergeruch bleiben muss. Der österreichische Verbraucher ist diesbezüglich zu Recht sehr empfindlich, eine Verschlechterung der sensorischen oder inneren Eigenschaften von Schweinefleisch ist abzulehnen“, hielt Kaufmann mit Nachdruck fest. Die vielfach propagierte Ebermast werde vom österreichischenMarkt beziehungsweise Handel noch nicht akzeptiert und sei mit Unsicherheiten behaftet. „Wir haben Verständnis für die Bedenken der Schweinehalter gegen die Immunokastration. Höhere Tageszunahmen bei Ebern bedingen trockeneres und kollagenhaltigeres Magerfleisch“, ergänzte der Schlachthofbetreiber.„Gerade die Situation in Deutschland, wo die Ebermast forciert wurde, ist aus Sicht vonBranchenexperten ein Signal dafür, dass viele Folgewirkungen nicht geklärt sind und wir noch nichtvon einer europäischen Lösung sprechen können. Verbesserungen im Sinne des Tierwohls könntenerreicht werden, wenn die Schmerzlinderung bei der Ferkelkastration rasch flächendeckendumgesetzt wird. Wir unterstützen die Entwicklung neuer praktikabler Wege für die Tierhaltung,notwendig ist dafür aber eine ganzheitliche Betrachtung der Vermarktungskette“, so Kaufmann. Dieösterreichische Fleischwirtschaft sei neben der Abdeckung des Inlandsmarktes mit rund einem Drittel ihrer Wertschöpfung im Ausland erfolgreich unterwegs. Die Sensitivität und der geschmackliche Anspruch an das Produkt seien auf den meisten Exportmärkten sehr hoch. Falsche oder voreilige Entscheidungen in diesem Bereich könnten zu deutlichen Wettbewerbsnachteilen führen, warnte der Experte.Die Diskussion über die Ferkelkastration werde in Europa seit mehreren Jahren geführt, berichtete, Leiter der Abteilung Schweinefleisch beim Danish Agricultural Council. In Dänemark sei Fleisch von nicht kastrierten männlichen Tieren in den 1990er-Jahren umfangreich produziert worden. Nachdem Deutschland - einer der wichtigsten Importeure - die Einfuhr dieses Fleisches gestoppt habe, sei die Eberfleischerzeugung eingestellt worden, so Christoffersen. Heute werde in Dänemark überwiegend die Ferkelkastration gemäß dem EU-Standard angewendet.Seine Organisation habe im Jahr 2010 die „Brüsseler Erklärung“ unterzeichnet, die das Ziel verfolge,bis 2018 aus der chirurgischen Ferkelkastration auszusteigen, wenn bestimmte Rahmenbedingungenerfüllt seien. Eine Herausforderung sei es dabei, eine einheitliche und vor allem sichere sowiezuverlässige Methode zu finden, mit der Fleisch mit Ebergeruch erkannt werden kann. Außerdemforsche man auch in seinem Land und in der EU nach besseren Methoden zur Schmerzausschaltungvor der Kastration. Eine Lösung in dieser Frage müsste unbedingt auf europäischer Ebene erfolgenund auch auf Drittlandmärkten Akzeptanz finden, weil sonst wichtige Exportmärkte (speziell Asien)verloren gehen könnten. Derzeit sehe es aber nicht so aus, dass eine solche Lösung bis 2018gefunden wird, so Christoffersen. Eine totale Abschaffung der Kastration in absehbarer Zukunft seinicht wahrscheinlich.