Alpine Scheibenmähwerke im Test

Wir haben vier Alpin-Scheibenmähwerke von Fella, Lely, Pöttinger und SIP unter die Lupe genommen. Sowohl am Prüfstand als auch in der Praxis zeigten sich deutliche Unterschiede. – Bühne frei für den Wettkampf der Bergmäher!

Vier Alpin-Scheibenmäher auf dem Prüfstand!

Den Kraftbedarf haben wir auf einer ebenen Wiese mit massigem Futterbestand gemessen.

Den Praxisvergleich haben wir auf unseren Testbetrieben im Pinzgau durchgeführt.

Die Mähqualität hat die BLT Wieselburg mit einem neuen Bildanalyse-Verfahren beurteilt.

Im ersten Teil unserer Veröffentlichungen stellen wir Ihnen die vier Testkandidaten vor und berichten über die praktischen Erfahrungen im alpinen Gelände. Im zweiten Teil präsentieren wir Ihnen alle Messergebnisse. Die BLT Wieselburg hat folgende Parameter erhoben:• Technische Daten wie Gewicht, Masseschwerpunkt, Abmessungen und Drehzahlen• Betriebsgeräusch in und außerhalb der Kabine• Kraftbedarf an der Zapfwelle• Energieverbrauch beim Mähen• Schnitthöhe und SchnittqualitätDen Praxisvergleich haben wir auf unseren Testbetrieben im Pinzgau durchgeführt. Die Bedingungen waren in vielerlei Hinsicht sehr herausfordernd. Der Boden war teilweise trocken, oft aber auch nass. Das Futter war unterschiedlich, von jung bis alt. Die Testkandidaten mussten auf steilen und kupierten Hängen, die teilweise auch mit Scherhaufen übersät waren, ihr Können in allen Mährichtungen unter Beweis stellen: ideale Voraussetzungen, um Unterschiede in der Bodenanpassung und der Mähqualität beurteilen zu können. Den Kraftbedarf haben wir auf einer ebenen Wiese mit massigem Futterbestand (4,7 bis 5,1 t Trockenmasse pro Hektar) gemessen. Zugegeben: Solche Erträge findet man im Berggebiet normalerweise nicht vor. Für unseren Vergleich waren es aber ideale Bedingungen, um Unterschiede in der Antriebsleistung deutlich zu machen.Scheibenmähwerke für den Einsatz am Steilhang zeichnen sich durch ein niedriges Eigengewicht, einen kurzen Anbaubock und einen pendelnd aufgehängten Balken aus. Das trifft auch auf unsere vier Testkandidaten zu: Das Fella Ramos 260 FK, das Lely Splendimo 260 FA, das Pöttinger Novaalpin 261 B und das SIP Disc 260 F Alp. Fella hat seinen Maschinen erst kürzlich einen neuen Namen gegeben. Unser Testkandidat SM 260 FK heißt jetzt Ramos 260 FK. Aus technischer Sicht hat sich aber nichts verändert.Als Trägerfahrzeug für den Test stellte uns Aebi einen TT211 mit 53 kW/72 PS zur Verfügung. Passend zu diesem Zweiachsgeräteträger haben wir Mähwerke mit einer Arbeitsbreite von rund 2,6 m ausgewählt. Mit 2,47 m hatte Fella die geringste, Pöttinger mit 2,62 m die größte Schnittbreite. Die Mähwerke von Lely, Pöttinger und SIP arbeiten mit sechs Scheiben. Bei Fella sind es nur vier. Diese sind aber rund 30 % größer als bei den Mitbewerbern. Alle vier Hersteller haben passende Anbauteile für die verschiedenen Trägerfahrzeuge im Programm. Auch die Drehrichtung der Zapfwelle lässt sich problemlos ändern. Alle Mähwerke werden mit 540 U/min angetrieben. Lely und Pöttinger übertragen die Kraft mit Keilriemen. Fella und SIP bringen die Scheiben mit einer Gelenkwelle in Schwung.Auf einen hydraulischen Seitenverschub am Mähwerk haben wir bewusst verzichtet, da sich die Fronthydraulik des Aebi TT211 ohnehin um 40 cm seitlich verschieben lässt. Das gilt auch für die Geräteentlastung. Um die Mähwerke möglichst nahe am Fahrzeug anbauen zu können, bieten die Hersteller für alle gängigen Bergtraktoren passende Unterlenker-Anbauteile an.Alle technischen Details, Ausstattungen und das Urteil unserer Testfahrer lesen Sie in der LANDWIRT Ausgabe 04/2017 (Erscheinungstermin 16. Februar 2017). Die Messergebnisse der BLT Wieselburg finden Sie in der LANDWIRT Ausgabe 05/2017 (Erscheinungstermin 1. März 2017).