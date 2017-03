Agrardiesel: Bauern unter Generalverdacht

Seit 2013 gibt es in Österreich keine Steuerbegünstigung mehr auf Agrardiesel. Österreichs Bauern zahlen die volle Mineralölsteuer, während fast alle anderen EU-Länder Steuerbegünstigungen für ihre Landwirte bieten. Die Begründung aus dem Finanzministerium erhitzte nun die Gemüter.

Österreichs Landwirte zahlen mit 397 Euro je 1.000 Liter Diesel die volle Mineralölsteuer.

Landwirte hätten einen Teil der Mineralölsteuer, für die sie eine Agrardieselvergütung bekommen haben, erst gar nicht entrichtet. So lautet eines der Argumente aus dem Finanzministerium, warum es auch in Zukunft keinen steuerbegünstigten Agrardiesel geben soll. Die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Oberösterreich hatte bereits im September des Vorjahres eine Resolution eingebracht, in der sie aufgrund der rückläufigen Bauerneinkommen wirksame Entlastungsschritte – zum Beispiel einen Agrardiesel – forderte. Bis 2013 stellte die Bundesregierung jährlich 50 Mio. Euro für die Agrardieselvergütung zur Verfügung. 97 % der Betriebe entschieden sich für die Pauschalvariante, bei der zum Beispiel pro Hektar Grünland 70 Euro vergütet wurden. Genau diese pauschale Rückvergütung kritisiert die Sachbearbeiterin aus dem Finanzministerium im Antwortschreiben an die LK Oberösterreich: „Fast alle Land- und Forstwirte beanspruchten die Vergütung nach einer pauschalen Berechnung – basierend auf Größe und Bewirtschaftungsart – ohne dass ein Nachweis über die tatsächliche Verwendung des Dieseltreibstoffes gefordert war. Die „Vergütung“ eines Teils der Mineralölsteuer, die unbestritten teilweise gar nicht entrichtet worden ist (z.B. durch treibstoffsparende Bewirtschaftung oder der Verwendung von Biodiesel oder der illegalen Verwendung von Heizöl) widerspricht jedoch diametral dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit.“ Außerdem führe eine Begünstigung der Land- und Forstwirtschaft zur Forderung anderer Branchen nach einem „Wirtschaftsdiesel“, so die Begründung weiter.Tatsächlich zahlen Österreichs Landwirte gemeinsam mit ihren Berufskollegen aus Schweden und der Slowakei die höchste Mineralölsteuer für Diesel. Der Mineralölsteuersatz beträgt 397 Euro je 1.000 Liter Diesel. Allerdings erlaubt die EU eine Reduktion der Mineralölsteuer für Agrardiesel auf mindestens 21 Euro pro 1.000 Liter Diesel. Rumänien und Litauen nützen diesen Rahmen zur Gänze aus. Auch die großen Agrarproduzenten der EU bieten ihren Landwirten allesamt eine Steuerbegünstigung und damit haben Österreichs Bauern einen Wettbewerbsnachteil. So zahlen Frankreichs und Großbritanniens Landwirte knapp 130 Euro Mineralölsteuer, während die Landwirte in Ungarn und Dänemark nur gut 60 Euro bezahlen. In Deutschland ist die Vergütung für Agrardiesel so ausgestaltet, dass Landwirte einen Steuersatz von 255,60 Euro pro 1.000 Liter Diesel zahlen. Das sind 140 Euro weniger als in Österreich.Seit Jahren weist die Landwirtschaftskammer auf den Wettbewerbsnachteil für Österreichs Landwirte hin und fordert die Wiederaufnahme eines steuerbegünstigten Agrardiesels. Franz Reisecker, Präsident der LK Oberöstrerreich, glaubt aber nicht mehr an eine schnelle Lösung. „Realistischer betrachtet wird die Einführung des Agrardiesels mit dieser Regierungskoalition extrem schwierig“, erklärt der Bauernbund-Funktionär. Die Landwirtschaftskammer werde aber nach Neuwahlen – spätestens 2018 findet die nächste Nationalratswahl statt – darauf pochen, dass der Agrardiesel in das Regierungsprogramm aufgenommen werde, so Reisecker.Mehr Details sowie eine Aufstellung der Besteuerung von Agrardiesel in den EU-Mitgliedsstaaten lesen Sie in der LANDWIRT-Ausgabe 7/2017. Bestellen Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Probeheft Ausgabe 7/2017