Aebi TT281 und TT241 vorgestellt

Vor wenigen Tagen hat Aebi auf der Agroalpin in Innsbruck zwei neue Terratracs vorgestellt: Sie zeichnen sich durch ein elegantes Design und ein überarbeitetes Bedienkonzept aus.



Der neue Terratrac 281 von Aebi beim Kreiseln

Der Multifunktionsfahrhebel und das neue Display sorgen für höchsten Bedienkomfort.

Vor 40 Jahren schlug die Geburtsstunde des Terratrac. 1986 brachten die Schweizer Bergprofis mit dem TT88 den ersten Zweiachsmäher mit hydrostatischem Fahrantrieb auf den Markt. Heute fahren alle Terratracs stufenlos, so natürlich auch die jetzt präsentierten Jubiläumsmaschinen TT281 und TT241. Ihr Design wurde an die beiden kleineren Modelle TT211 und 206 angepasst.Beim Blick in die Kabine fällt sofort das überarbeitete Bedienkonzept auf. Der neue Fahrhebel wurde ergonomischer gestaltet und hat farblich gekennzeichnete Bedienknöpfe. Auf Wunsch integriert Aebi den Fahrhebel in die Armlehne. Auch das Display mit integrierter Tag- und Nachtfunktion wurde komplett überarbeitet.In beiden Modelle arbeitet wie bisher ein Vierzylinder-VM-Motor mit knapp drei Litern Hubraum unter der Haube. Er hat nahezu dieselben Leistungswerte wie bei den Vorgängermodellen: Der TT241 leistet bei der Nenndrehzahl von 2.600 U/min 55 kW/75 PS nach ECE R24. Beim Topmodell TT281 sind es 80 kW/109 PS.In den Abmessungen sind die neuen Terratracs nur minimal gewachsen. Auch das Eigengewicht ist nur um 50 kg gestiegen. Erfreulich ist, dass die beiden Achslasten um je 200 kg auf 2.600 kg und das zulässige Gesamtgewicht um 300 kg auf 4.500 kg angehoben wurde.Weitere Infos und was die neuen Terratracs von Aebi kosten erfahren Sie in der LANDWIRT Ausgabe 22/2016 (Erscheinungstermin: 16. November 2016).Zur Homepage von Aebi-Schmidt