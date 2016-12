Aebi TT211 Zweiachsmäher im Test

Der Terratrac 211 von Aebi ist ein klassischer Zweiachsmäher für den Steilhang. Er ist kompakt, wendig, einfach zu bedienen und er fährt stufenlos. Wir haben ihn gemeinsam mit der BLT Wieselburg in der Praxis und am Prüfstand getestet.



Der TT211 ist eine ideale Maschine für die Ernte auf Steilflächen. Er ist kompakt, wendig und komfortabel.

Bei den beiden kleineren TT-Modellen 206 und 211 verbaut Aebi, wie schon bei den Vorgängern, einen Motor von Kubota.

Übersichtliches Cockpit mit interessanten Details aber ohne unnötigen Schnickschnack.

Der Fahrhebel ist als Multifunktionshebel ausgeführt.

Der Aebi TT211 wurde erstmals auf der Agritechnica 2013 vorgestellt und 2015 in seiner Klasse zum Traktor des Jahres gewählt. Er ist ein ideales Fahrzeug für die Heu- und Silageernte im Berggebiet. Gerade in diesem nassen Sommer hat sich wieder in vielen Gebieten gezeigt, wie wichtig diese kleinen Zweiachsmäher sind. Der 211er ist um knapp 700 kg leichter als das Topmodell TT280 von Aebi. Mit Zusatzbereifung und vollem Tank wiegt er 2.210 kg. Das zulässige Gesamtgewicht von nur 3.000 kg schränkt die Zuladung auf etwa 790 kg ein. Zum Mähen, Zetten und Schwaden ist das aber ausreichend.Die BLT Wieselburg hat den TT211 insgesamt 170 Stunden mit einem Scheibenmäher, einem Kreiselzettwender und einem Bandrechen eingesetzt. Auch unsere LANDWIRT Testfahrer waren einige Tage mit dem Fahrzeug unterwegs.Bei den beiden kleineren TT-Modellen 206 und 211 verbaut Aebi, wie schon bei den Vorgängern, einen Motor von Kubota. Bei unserem Testkandidaten erfüllt er die Abgasnorm der Stufe 3B. Die Auspuffgase werden bei diesem Motor mit einem Diesel-Partikelfilter (DPF) und gekühlter Abgasrückführung gereinigt.Laut Hersteller leistet das Vierzylinder-Turbo-Triebwerk 53 kW/72 PS bei 2.700 Motorumdrehungen (Nenndrehzahl). Die BLT Wieselburg hat an der Frontzapfwelle eine Nennleistung von 40,9 kW/56 PS gemessen. Das maximale Drehmoment von 187 Nm erreicht der Motor bei 1.400 U/min.Mit der Einführung des TT211 hat Aebi die Produktion von Schaltgetrieben bei Zweiachsmähern eingestellt. Ein Kupplungspedal sucht man vergeblich. Unser Testkandidat fährt, wie auch alle anderen Terratracs von Aebi, hydrostatisch und lässt sich mit nur einem Hebel stufenlos vor- und rückwärts bewegen. Der Fahrantrieb besteht aus einer Verstellpumpe und einem hydraulisch geregelten Verstellmotor. Er bietet zwei Geschwindigkeitsstufen mit stufenloser Anpassung: „langsam“ 0–12 km/h und „schnell“ 0–40 km/h. Die beiden Stufen können in beiden Fahrtrichtungen ohne Kraftunterbrechung gewechselt werden. Das erhöht die Sicherheit am Hang. Rückwärts fährt der Terratrac um ein paar Stundenkilometer langsamer als vorwärts.Bei Motor-Nenndrehzahl fördert die Hydraulikpumpe 30 l/min. Der Systemdruck ist auf 190 bar eingestellt. Für externe Verbraucher stehen rund zwölf Liter Öl zur Verfügung. Das Fronthubwerk ist als Kat. I mit Schnellkuppelsystem und hydraulischem Seitenverschub ausgeführt. Mit dem serienmäßigen Seitenverschub lassen sich Anbaugeräte um 40 cm in beide Richtungen bewegen. Dies erleichtert das Mähen am Feldrand, das Ausmähen von Hindernissen und die Schichtlinienfahrt.Im Heck lassen sich Geräte der Kat. I und II anbauen. Die in das Fronthubwerk integrierte selbstregelnde Entlastung mit automatischer Kalibrierung lässt das Mähwerk mit geringem Auflagedruck über den Boden gleiten. Die Schwingungstilgung dämpft Schläge bei schnellen Transportfahrten.Am Chassis haben die Schweizer gegenüber den Vorgängern nichts verändert. Die Achsen und auch der Radstand von 1.950 mm sind gleich geblieben.Die Achsen sind mit einem drehbaren Zentralrohr verbunden. Die Vorderachse kann sich um 14,2 Grad nach links und um 10,4 Grad nach rechts verdrehen. Der Antrieb der Vorderachse und die beiden Differenziale in den Achsen lassen sich elektrohydraulisch zuschalten. Sie haben eine 100%ige Sperrwirkung!Der 211er ist serienmäßig mit zwei Lenkungsarten ausgestattet, die sich per Knopfdruck vorwählen lassen: Front- und Allradlenkung.Die Kabine ist übersichtlich und hat ein einfaches Bedienkonzept. Sie ist auch größer als die der Vorgängermodelle. An vielen Punkten und auch an den verwendeten Materialien spürt man die Liebe zum Detail: Die Lenksäule lässt sich z.B. in Länge und Neigung verstellen. Eine mit Schaumstoff gepolsterte Handyhalterung, ein Flaschenhalter sowie ein Ablagefach sorgen für Ordnung. Der Fahrhebel ist als Multifunktionshebel ausgeführt. Fahrtrichtung, Fahrgeschwindigkeit und wichtige Funktionen, wie Hubwerk, Seitenverschub, Geräteentlastung, Steuergeräte, Geschwindigkeitsstufen und Lenkungsart, lassen sich ohne Umgreifen mit der rechten Hand steuern.Weitere Details sowie alle Testergebnisse erfahren Sie in der LANDWIRT Ausgabe 21/2016.Zur Homepage von Aebi-Schmidt