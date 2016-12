Aebi EC130 und EC170 Elektrofahrzeuge

Auf der GaLaBau (Messe für Garten- und Landschaftsbau) in Nürnberg präsentierte Aebi zwei neue elektrisch angetriebene Einachsgeräteträger: Den EC130 und den EC170. Wir konnten die Prototypen bereits vorab ausprobieren.

Der EC130 ohne Fahrerstand lässt sich über eine Funkfernsteuerung bedienen.

Der Aebi EC170 hat eine elektrische Leistung von bis zu 18 kW.

Der EC170 mit den gefederten Raupenlaufwerken fährt sich sehr komfortabel. (Fotos: Paar)

Futter und Mist schieben, Flächen kehren, Rasen mähen, Wiesen mulchen: Das sind alles Arbeiten, für die ein großer Traktor nicht optimal geeignet ist. Aus diesem Grund gibt es unzählige Kleingeräte mit Verbrennungsmotor. Vor allem für Einsätze im Stall würde sich aber so mancher Viehhalter ein Fahrzeug mit geringeren Abgas- und Lärmemissionen wünschen.Für diese Betriebe hat Aebi jetzt eine Lösung: Den EC170 und den EC130. – Zwei neue Fahrzeuge mit einem rein elektrischen Antrieb. Bei beiden Typen kommt das gleiche Trägerfahrzeug mit identischer Leistung zum Einsatz.Der EC170 hat aber zusätzlich einen eigenen Fahrerstand zum Aufsitzen, der EC130 lässt sich über eine Funkfernsteuerung bedienen. Aebi sieht für die beiden Fahrzeuge unterschiedliche Einsatzgebiete: So soll der EC130 hauptsächlich unter schwierigen Bedingungen, beispielsweise am Steilhang zum Einsatz kommen. Mit der Fernbedienung kann der Bediener im sicheren Abstand bleiben. Genau umgekehrt ist es beim EC170: Vom Fahrersitz aus hat man das Geschehen gut im Blick und kann jederzeit direkt auf ein Hindernis reagieren.Beide Geräte fahren auf gefederten Raupenlaufwerken. Dementsprechend komfortabel fährt sich der EC170 sowohl im Gelände, als auch auf der Straße. Für den Antrieb ist an jeder Seite ein Elektromotor zuständig. Die Fahrgeschwindigkeit lässt sich stufenlos regeln und reicht von 0-20 km/h.Der Akku liefert 8,7 kWh. Das reicht, abhängig von der Arbeit, für eine Einsatzzeit von zwei bis maximal vier Stunden. Ein Ladezyklus dauert rund vier Stunden.In Österreich werden diese beiden Elektro-Flitzer erstmals auf der Agroalpin in Innsbruck (10.-13. November 2016) zu sehen sein. Dort werden dann auch die Listenpreise bekanntgegeben.Mehr über die neuen Fahrzeuge lesen Sie in der LANDWIRT Ausgabe 19/2016Zur Homepage von AEBI-Schmidt