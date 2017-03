Achtung Betrug: User werden durch Angebot zu ihren Suchanzeigen um ihr Geld gebracht

Ein dreister Betrüger schädigt derzeit User, die im Kleinanzeigenbereich auf Landwirt.com Suchanzeigen aufgeben! Hier finden Sie Informationen zu der aktuellen Betrugsmasche und wie Sie vorgehen sollten, wenn Sie selbst betroffen sind.

Nehmen Sie sich bei Angeboten zu Ihren Suchanzeigen in Acht - sind Sie selbst Opfer eines Betrügers geworden, so bringen Sie dies umgehend bei Ihrer Polizeidienststelle zur Anzeige!

Landwirt Hans gibt auf Landwirt.com eine Suchanzeige auf: „Suche einen gebrauchten Kipper, funktionstüchtig, Reifen gut erhalten. Bitte telefonisch melden.“

Er wird von einem netten Herrn kontaktiert (telefonisch oder per SMS), der angibt, dass er einen solchen Kipper besitze und diesen verkaufen möchte. Grund dafür sei eine Hofauflösung oder Ähnliches.

In der Folge werden Kontaktdaten ausgetauscht, über den Preis verhandelt, Fotos per Mail oder Whatsapp geschickt. Der Anbieter wirkt vertrauensvoll, weist seine Identität auf Nachfrage mittels Ausweis nach.

Landwirt Hans soll den Kaufbetrag so schnell wie möglich per Postüberweisung an den Anbieter übermitteln. Grund: Der beauftragte Spediteur würde noch am selben Tag oder in den kommenden Tagen die Fahrt antreten, um andere Maschinen zu transportieren – deshalb müsse es schnell gehen, damit das Objekt noch mitgeschickt werden kann. Außerdem sei der Transport dadurch zusätzlich versichert.

Landwirt Hans befolgt diese Anweisungen, das gekaufte Objekt kommt jedoch nie bei ihm an.

Landwirt Hans kontaktiert den Verkäufer mehrmals und wird immer wieder vertröstet. Nach mehreren Ausreden von Seiten des Verkäufers merkt er, dass etwas nicht stimmt.

Fordert Hans sein Geld zurück, wird ihm mit Stornokosten für das beauftragte Speditionsunternehmen gedroht oder aber der Verkäufer ist plötzlich nicht mehr erreichbar.

Tagtäglich tummeln sich unzählige Gauner im Internet, auf der Suche nach dem schnellen Geld. Das betrifft insbesondere Kleinanzeigenportale, so auch Landwirt.com. Meist handelt es sich um zu billige Maschinen, die bei den Kleinanzeigen als Angebot eingestellt werden. Oft erhalten User, die selbst ein Angebot veröffentlicht haben, unseriöse Anfragen zu den angebotenen Objekten, die oftmals im Zusammenhang mit Scheckbetrug stehen.Die Suchanzeigen der Geschädigten betreffen dabei verschiedenste Objekte: Gesucht werden Frontlader, Reifen, Kipper – also Objekte aus den unterschiedlichsten Kleinanzeigen-Kategorien. Es spielt dabei keine Rolle, welchen Wert das gesuchte Objekt hat.Wichtig: Sind auch Sie von dieser Betrugsmasche betroffen und haben bereits Geld überwiesen, aber nichts mehr vom Anbieter gehört bzw. das angebotene Objekt nicht erhalten, dann melden Sie sich bitte unbedingt bei Ihrem Polizeiposten und bringen Sie den Fall dort umgehend zur Anzeige. Melden Sie uns den Fall bitte ebenfalls, damit wir über Variationen in der Vorgehensweise und aktuelle Betrugswellen Bescheid wissen und nachfragenden Usern besser weiterhelfen können.Falls Sie ein Angebot erhalten, das Ihnen nicht seriös vorkommt – sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl zum Beispiel, dass etwas nicht stimmt, dann hören Sie bitte unbedingt darauf! Die Anzeigenabteilung ist für Sie per E-Mail erreichbar, falls Sie Fragen haben sollten.