Ab-Hof-Messe 2017: jetzt Produkte einreichen

Im Vorfeld der nächsten „Ab Hof-Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter“ werden zahlreiche Produktprämierungen abgehalten. Die Anmeldung ist bereits möglich.

Neben Speck und Brot werden zahlreiche andere bäuerliche Produkte im Vorfeld der Ab-Hof-Messe prämiert. (Foto: Karl Allgaeuer/shutterstock.com)

Von 3. bis 6. März 2017 finde in Wieselburg (NÖ) wieder die Ab-Hof-Messe statt. Im Vorfeld werden zahlreiche Produktprämierungen in vielen Kategorien abgehalten. So wird es wieder die schon seit vielen Jahren beliebten Qualitätswettbewerbe „Das goldene Stamperl“ und „Die goldene Birne“ mit Marmeladenprämierung für bäuerliche Produzenten von Bränden und Likören beziehungsweise Saft, Most, Essig, Obstweingetränken und Marmelade geben. Neu ist die Prämierung von Trockenobst sowie die Unterteilung bei Obstweingetränken in die Kategorien „Cider“ beziehungsweise „Perlwein/Schaumwein/Frizzante/Sonstige“. Die Auszeichnung der Säfte dient erneut als Grundlage für die Wahl der Top-16-Säfte für den Guide GaultMillau.Beim „Speck-Kaiser“ wird 2017 auch wieder die Kategorie „Hauswürstl“ im Verkostungsprogramm angeboten und alle Rubriken werden weiterhin nach gewerblichen und bäuerlichen Produzenten getrennt. Die 2015 erstmals eingeführte Kategorie „Österreichische Spezialitäten“ wurde bisher sehr gut angenommen und wird daher auch 2017 im Zuge der Prämierung „Brot-Kaiser“ wieder eine Rolle spielen. Dabei können feine Hefeteig- und Fettbackwaren sowie Früchte- und Kletzenbrote eingereicht werden.Die Prämierung „Öl-Kaiser“ wird 2017 bereits zum fünften Mal abgehalten. Sie bietet bäuerlichen Produzenten von Speiseöl eine objektive Möglichkeit für einen Produktvergleich und stellt eine Vermarktungshilfe dar. „Die goldene Birne“, „Speck-Kaiser“ und „Brot-Kaiser“ sind darüber hinaus die Grundlage für die Nominierung zur GenussKrone 2018/2019.Informationen zu den Produktprämierungen sind unter www.messewieselburg.at abrufbar.