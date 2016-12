APV PS Twin im Praxistest

Das pneumatische Sägerät „Twin“ von APV hat einen geteilten Behälter mit zwei unabhängigen Dosiereinheiten. Damit lassen sich unterschiedliche Saatgüter exakt ausbringen. Wir haben ein Vorseriengerät ausführlich getestet.



Das pneumatische Sägerät Twin von APV ist vielseitig einsetzbar und arbeitet sehr genau.

Korrosionsbeständiger 300 l Stahlbehälter mit mittiger Teilung und zwei serienmäßigen Füllstandssensoren.

Ausbringung von zwei unterschiedlichen Saatgütern: großes Saatgut zur tieferen Einarbeitung vor den Zinken feines Saatgut vor der Walze.

Für den „Twin“ hat APV das Steuermodul 5.7 entwickelt.

Die pneumatischen Sägeräte (PS) von APV sind weltweit verbreitet. Sie eignen sich zum Säen, zum Düngen und zum Streuen von Schneckenkorn und anderen Pestiziden. Verschiedene Behältergrößen, Ausstattungs- und Steuerungsmöglichkeiten haben die einst als Kleinsamenstreuer entwickelten Geräte zu einer „Allround-Sämaschine“ gemacht. Inzwischen bauen namhafte Hersteller die kleinen Streuer aus dem Waldviertel auf ihre Grünland- oder Bodenbearbeitungsgeräte auf. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Mit der neuen „Twin“-Ausführung könnte diese Erfolgsgeschichte um ein Kapitel reicher werden. Wir haben mit einer Vorserienmaschine rund 150 Hektar bestellt.Eine Trennwand teilt den 300 Liter-Behälter des PS Twin in zwei Kammern zu je 150 Litern. Geteilt ist auch die Säwelle: Beide Hälften werden von je einem 12 Volt-Getriebemotor angetrieben und über das neue Bedienterminal 5.7 unabhängig geregelt. Das ermöglicht viele neue Kombinationsmöglichkeiten von Arbeitsvorgängen: So können z.B. zwei ungleich große Saatgüter in unterschiedlichen Mengen oder Saatgut und Dünger zeitgleich ausgebraucht werden. Unterschiedliche Sämereien können auch in verschiedenen Tiefen abgelegt werden. Das war auch das vorrangige Ziel unseres Praxistests.Damit man bei der Aussaat von nur einer Frucht den kompletten Behälter nutzen kann, lässt sich die Trennwand mit etwas Schraubarbeit entfernen. Für eine einheitliche Sätiefe muss in diesem Fall die hintere oder vordere Säschiene stillgelegt werden. Einzelne Leitungen lassen sich durch „blinde“ Dosierräder verschließen. Dazu muss man beide Wellen ausbauen und für diesen Anwendungsfall adaptieren. Zudem müssen einige Schläuche umgesteckt werden. Diese sind zwar nur mit Klemmschrauben fixiert, durch die beengten Verhältnisse gelingt dies aber doch nicht so einfach wie erwartet. Nach dieser Umrüstung lässt sich die Maschine auch halbseitig abschalten.Für den „Twin“ hat APV ein eigenes Steuermodul entwickelt. Mit dem Terminal 5.7 können beide Säwellen unabhängig geregelt werden. Die Saatmenge lässt sich für jede Dosiereinheit während der Fahrt einzeln verändern.Das Gebläse wird wahlweise elektrisch mit der Zapfwelle oder, wie bei unserem Testkandidaten, hydraulisch angetrieben. Luftmenge und Luftstrom stellt man am besten auf dem Feld ein. Bei zu wenig Luft können Schläuche verstopfen. Zu viel Luft hat negative Auswirkungen auf die Verteilung.APV bietet noch viele weitere optionale Ausrüstungen an, die die Arbeit vereinfachen und die Aussaatgenauigkeit erhöhen. So wurde z.B. bei unserem Testgerät die Saatmenge mittels GPS-Empfänger der jeweiligen Fahrgeschwindigkeit automatisch angepasst.Das „Twin“-Sägerät von APV mit dem geteilten Behälter und seinen unabhängigen Dosierelementen ist äußerst vielseitig und flexibel einsetzbar. Mehr Informationen sowie alle Testergebnisse lesen Sie in der LANDWIRT Ausgabe 24/2016 (Erscheinungstermin: 16. Dezember 2016).Zur Homepage von APV