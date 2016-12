AGRAMA 2016: Präsentation der neuesten Trends in der Land- und Forstwirtschaft

Von 24. bis 28. November 2016 öffnet in Bern die größte Land- und Forstmaschinenschau der Schweiz ihre Tore. Neben der Präsentation der neuesten Land- und Forstmaschinen, Produkte und Dienstleistungen können die über 50.000 erwarteten Besucher sich auch auf das umfassende gastronomische Angebot freuen.

Die vom Schweizerischen Landmaschinen-Verband (SLV) organisierte AGRAMA findet alle zwei Jahre statt. Die Messe ist Branchentreffpunkt und wichtigste Informationsplattform für Investitionsentscheidungen der Schweizer Landwirte, Lohn- und Forstunternehmer. Am Gelände der BERNEXPO präsentieren auf rund 59.000 m² Fläche gut 260 Aussteller die neuesten Maschinen, Fahrzeuge, Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Beregnung / Bewässerung, Bodenbearbeitung, Düngung, Erntetechnik, Feld- und Wegpflege, Forstmaschinen / -geräte, Futtererntetechnik, Hangmechanisierung, Hilfsgeräte / -mittel, Traktoren usw.Das Team von Landwirt.com wird auf der AGRAMA 2016 vor Ort sein und spannende Live-Einstiege präsentieren! Sie können selbst nicht (an allen Tagen) vor Ort sein oder möchten noch mehr über bestimmte Aussteller erfahren? Statten Sie unserer Facebook-Seite einen Besuch ab und verpassen Sie keines unserer interessanten Videos mehr! In den Kommentaren zu den Videos können Sie uns während der Live-Einstiege Fragen stellen, die wir gerne beantworten werden!Dem Themenbereich „Wald und Holz“ wird heuer besonders viel Raum gewidmet. Für die AGRAMA 2016 hat der SLV das Produkteverzeichnis für Forstmaschinen und Forstgeräte umfassend erweitert. Immer mehr Landtechnikhersteller und Landtechnikimporteure bieten auch Forstmaschinen an. Dies ermöglicht es diesen Ausstellern, auch wesentliche Teile ihres Forstprogramms an der AGRAMA 2016 zu präsentieren.Die zunehmende Digitalisierung in der Landwirtschaft bietet Landwirten und Lohnunternehmern zusätzliche Unterstützung bei der Hof- und Stallarbeit, bei der Anbauplanung, bei der Düngung, beim Pflanzenschutz, bei der Ernteplanung, bei der Logistik und beim Flottenmanagement. Dabei ist die Vernetzung der einzelnen Dienste heute die große Herausforderung für Hersteller und Anbieter. Angesichts des raschen Bevölkerungswachstums und des steigenden Nahrungsmittelbedarfs sind in Zukunft auch Schweizer Landwirte und Lohnunternehmer verstärkt auf innovative und digitalisierte Landtechnik angewiesen.An der diesjährigen AGRAMA ist entsprechend folgende Botschaft zentral: Die Digitalisierung ist für die Schweizer Landwirtschaft eine große Chance. An der diesjährigen AGRAMA haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, digitalisierte Landtechnik-Trends, speziell an die Gegebenheiten der Schweizer Landwirtschaft angepasst, kennenzulernen und sich von deren Möglichkeiten inspirieren zu lassen.