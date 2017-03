6 Trends rund um die Direktvermarktung

Wie entwickelt sich die Direktvermarktung und worauf legen Konsumenten eigentlich Wert? Wir haben für Sie einige spannende Ergebnisse aus der aktuellen Marktforschung zusammengetragen.

Direktvermarkter werden immer professioneller. (Foto: Archiv)

In der Direktvermarktung setzt sich immer mehr der Trend durch: entweder ganz oder gar nicht. Seit 2010 ist die Zahl der Betriebe, die vermarkten, leicht gesunken, aufgehört haben vor allem jene, bei denen dieser Betriebszweig keine große Bedeutung hatte. Die „intensiven“ Direktvermarkter hingegen haben im selben Zeitraum leicht zugenommen. Direktvermarkter werden also immer professioneller. Etwa 27 % aller Betriebe in Österreich betreiben Direktvermarktung, für die Hälfte davon ist sie von großer Bedeutung. In Deutschland gab es 2013 etwa 14.200 Direktvermarkter, das entspricht etwa fünf Prozent aller Betriebe.Für immer mehr Konsumenten ist Regionalität ein wichtiges Kaufkriterium bei Lebensmitteln . Eine Einkaufsstudie der Universität Kassel2 hat gezeigt, dass Kunden bereit sind, für Regionalität mehr zu zahlen als für ökologische Produkte. Diese Tatsache ist ein Trumpf für jeden Direktvermarkter. Es besteht eine starke Nachfrage nach regionalen Produkten, besonders bei Fleisch, Obst und Gemüse. Wenn Kunden die Wahl zwischen einem regionalen Produkt aus konventioneller Produktion und einem Bio-Produkt aus dem Ausland haben, entscheiden sie sich lieber für ersteres.Weitere Trends über Konsumentenverhalten und spannende Fakten über die Direktvermarktung lesen Sie im vollständigen Artikel im LANDWIRT 7/2017.