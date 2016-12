52.000 Milchbauern wollen Milchmenge senken

150 Mio. Euro hat die EU-Kommission zur Reduktion der Milchmenge zur Verfügung gestellt. Schon nach dem ersten Antragszeitraum ist dieser Betrag fast ausgeschöpft.

EU-weit 52.000 Milcherzeuger haben bis zur Einreichfrist am 21. September einen Antrag auf Milchreduktion gestellt.

Insgesamt 52.000 Milcherzeuger haben EU-weit bis zur Einreichfrist am 21. September einen Antrag auf Milchreduktion gestellt. Sie wollen von Oktober bis Dezember um 1,06 Mio. t. Milch weniger liefern als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und erhalten dafür 148,4 Mio. Euro (14 Cent/kg) Entschädigung. Damit wird im vierten Quartal die Milchanlieferung EU-weit voraussichtlich um 2,9 % sinken. In Österreich wurden sogar 3,5 % der Produktionsmenge des Referenzzeitraums Oktober bis Dezember 2015 beantragt. 4.066 Bauern haben einen gültigen Antrag gestellt. Mit 26.573 t Milchreduktion liegt Österreich auf Rang 10 der EU-Länder. Mit 286.049 t Milchreduktion liegt Deutschland vor Frankreich und Großbritannien auf Rang 1.In Deutschland haben fast 10.000 Milcherzeuger einen Antrag gestellt, das sind rund 14 % aller Milchbetriebe.3.264 Antragsteller sind aus Bayern, wo ca. zehn Prozent aller bayerischen Milchlieferanten einen Antrag gestellt haben. Alleine Deutschland, Frankreich und Großbritannien werden 55 % der EU-weit beantragten Milchmenge reduzieren.Für den zweiten Reduktionszeitraum von November 2016 bis Jänner 2017 ist damit nur mehr ein Reduktionsvolumen von 11.407 t offen. Wie berichtet hat die EU-Kommission 150 Mio. Euro für diese Maßnahme in Aussicht gestellt. Pro nicht geliefertem Kilo Milch erhalten Milchviehhalter 14 Cent. Bis 12. Oktober können noch jene Landwirte einen Antrag stellen, die in der ersten Runde nicht dabei waren. Es ist davon auszugehen, dass die beantragte Menge die verbliebenen 11.407 t überschreiten wird und somit die Milchmenge pro Antragsteller aliquot gekürzt werden muss.