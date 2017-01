5. Mostviertler Gebrauchtmaschinentage 2017

WERBUNG

“Gemeinsam stärker“: Ganz nach diesem Motto präsentieren namhafte Landmaschinenhändler aus dem Mostviertel am 27. und 28. Jänner 2017 bereits zum fünften Mal ihr Maschinenangebot.

Mostviertler Gebrauchtmaschinentage: Namhafte Landmaschinenhändler laden ihre Kunden zur Rundfahrt durchs Mostviertel ein.

Januschkowetz, 3376 Ennsbach

Heindl, 3321 Stephanshart

Scheuch, 3311 Zeillern

Paumann, 3300 Amstetten

Pruckner, 3263 Randegg

Roher, 3250 Wieselburg

LMT Bugl, 3383 Hürm

Heindl, 3383 Inning

Scherndl-Figl, 3231 St. Margarethen

Fischer, 3073 Stössing

Am letzten Jänner-Wochenende präsentieren neun eigenständige Landmaschinenhändler an zehn Standorten verteilt über das ganze Mostviertel bereits im fünften Jahr in Folge eine große Auswahl an Traktoren, Landmaschinen und Landtechnik und laden Kunden und Interessierte aus Niederösterreich und den angrenzenden Bundesländern zu einer Rundfahrt durch das Mostviertel ein. Gebraucht, aber gut – die veranstaltenden Unternehmen legen besonders hohen Wert auf Qualität und guten technischen Zustand der angebotenen Gebrauchtmaschinen.Die traditionellen, eigenständigen Familienunternehmen mit regionalen Wurzeln im Mostviertel zeichnen sich durch die besondere Kundennähe aus, die massiv zum Erfolg beiträgt. Die Besucher der Gebrauchtmaschinentage erwartet auch 2017 wieder eine gastfreundliche Bewirtung sowie familiäre Atmosphäre an allen Standorten.Jeder Maschinenkauf sollte gut überlegt sein und die Mostviertler Landmaschinenhändler legen besonderen Wert darauf, die Wünsche ihrer Kunden zu erkennen und den Ansprüchen entsprechend eine optimale Lösung zu bieten.Auch bei Gebrauchtmaschinen wird selbstverständlich höchster Wert auf Qualität und Betriebstauglichkeit gelegt. Techniker und Verkaufsberater stehen vor Ort gerne für alle Fragen zur Verfügung.Auf Grund des großen Anklangs bei den Besuchern findet auch 2017 wieder das Mostviertel-Gewinnspiel statt, bei dem Teilnehmer, die mindestens vier Standorte besuchen und an diesen Stempel sammeln, Gutscheine für Waren und Dienstleistungen bei den teilnehmenden Händlern gewinnen können.