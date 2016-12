30 Jahre Landtechnik Villach: Jubiläumsmesse

WERBUNG

Das erfolgreiche Unternehmen Landtechnik Villach steht seit mehr als 30 Jahren im Dienste der Landwirtschaft. Nun feiert die Firma von 21. bis 23. Oktober 2016 ihr Jubiläum am Standort in Villach. Auf die Besucher warten attraktive Messeangebote.

Auf der Landtechnik Villach Jubiläumsmesse von 21. bis 23. Oktober warten attraktive Ausstellungsangebote auf die Besucher.

Das große Vertriebsgebiet von Landtechnik Villach führt zu sehr unterschiedlichen Kundengruppen. Neben Landwirten aus klassischen landwirtschaftlichen Betrieben wie Grünland, Ackerbau oder Forstwirtschaft gehören auch Kommunal- und Gewerbebetriebe zu den Stammkunden. Dabei wird auf Markenspezialisierung, exklusive Produktmarken sowie besten Service wert gelegt. Mehrere Auszeichnungen zeugen vom Erfolg der Firma.Die vielfältige Anforderung der Kundschaft ist letztlich auch der Grund dafür, dass nicht nur das Lieferprogramm stets erweitert wird, sondern auch die Servicemannschaft zunehmend vergrößert wird. Neben modern ausgestatteten Werkstätten und großem Ersatzteillager setzt Landtechnik Villach auf ein breites Know-How und es wird jährlich viel in umfangreiche Weiterbildungen investiert.Zur Jubiläumsausstellung vom 21. bis 23. Oktober werden viele Neuheiten präsentiert. Am Samstag gibt es die Möglichkeiten für Probefahrten mit den neuen Modellen T5, T6 und T7 von New Holland. Zusätzlich erwarten die Besucher Top Messeangebote im Bereich Ersatzteile und Verschleißteile sowie über 300 Vorführ- und Ausstellungsmaschinen und Gebrauchtmaschinen. Abgerundet wird das Angebot durch einzigartige Sorglospakete für Neu- und Gebrauchtmaschinen sowie günstige Finanzierungen. Die gekauften Maschinen werden in ganz Österreich kostenlos zugestellt.Am Sonntag, dem 23. Oktober, finden auf der Hausmesse Live-Versteigerungen von vielen wertvollen und hochwertigen Produkten statt. Besucher haben die Möglichkeit, wahre Schnäppchen zu ersteigern. Unter den Hammer kommen dabei ein Honda Rasenmäher, eine Jonsered Motorsäge, ein Sparex Oberlenker, ein Granit Ballenträger, Petronas MultiG 60 Getriebeöl und vieles mehr.Und auch online können Sie im Rahmen der großen Jubiläumsauktion tolle Produkte ersteigern. Hier wartet unter anderen ein nagelneuer New Holland Traktor T4.95 auf Sie. Geben Sie ihr Gebot dazu einfach auf www.landwirt.com/versteigerung ab. Besucher der Hausmesse können sich auch direkt vor Ort registrieren und Gebote zum jeweiligen Wunschprodukt abgeben. Informieren Sie sich dazu direkt bei Landtechnik Villach.Kommen Sie vorbei, besuchen Sie Landtechnik Villach und lernen Sie einen der modernsten Landtechnik Betriebe in Österreich kennen. Auf Ihr Kommen freut sich das gesamte Team der Landtechnik Villach.