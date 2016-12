Knapp 4.000 Besucher kamen am 16. Oktober 2016 zum 27. Hatzendorfer Maistag. Organisiert wurde er wieder von der land- und forstwirtschaftlichen Fachschule in Hatzendorf in Zusammenarbeit mit dem LANDWIRT. Diverse Landmaschinenherstellern und –händler aus der Umgebung führten dabei zum 27.Male ihre Maschinen vor.

Dir. Hofrat DI Franz Patz konnte beim 28. Hatzendorfer Maistag zahlreiche Ehrengäste begrüßen.

Besonders die Maschinenvorführung lockt jedes Mal wieder viel Menschen nach Hatzendorf.

Dir. Hofrat DI Franz Patz (Direktor der LFS Hatzendorf) konnte am 16. Oktober am 27. Maistag in Hatzendorf knapp 4.000 Besucher begrüßen. Mit dabei waren hochkarätige Vertreter von Politik und Landwirtschaft. Der Landesschulinspektor Ing. Johannes Hütter und Landwirtschaftskammer Präsident Ök.-Rat Franz Titschenbacher eröffneten den Mais tag mit ihren Beiträgen. Sie beteuerten, wie wichtig diese Veranstaltung sei - und das besonders in der derzeit angespannten Situation in der Landwirtschaft.Unter den 4.000 Gästen waren viele Steirer, Burgenländer, Niederösterreicher und auch einige Besucher aus dem Ausland. Aber auch diverse Schulen kamen zu Besuch nach Hatzendorf. Sowohl für Schüler als auch für die Lehrer stellt der Maistag eine lehrreiche Abwechslung zum Schulalltag dar. Alle bestaunten die Fülle an Maschinen und konnten die unterschiedlichen Arbeitsbilder der Maschinen in der Praxis begutachten.Das Highlight des Maistages waren wieder die Maschinenvorführungen . Auf einer Fläche von rund 20 ha bearbeiteten 49 Traktoren mit diverseten Maschinen den Boden. Zum Einsatz kamen drei Walzen, zwölf Grubber, zwölf Mulcher, acht Scheibenegge, neun Kreiseleggen und zwei Mulchsaatmaschinen. Doch der Höhepunkt der Veranstaltung war das Pflügen. Von 3-Scharer, über 4- und 5-Scharer bis zum 6-Scharer zeigten die Hersteller was ihre wendende Bodenbearbeitungstechnik alles kann.Neben der Vorführung konnten sich die Besucher bei diversen Ausstellern über andere Produkte – wie Saatgut, Düngemittel und Pflanzenschutz – informieren. Zum Abschluss konnten sich die Gäste im Zelt aufwärmen und Speis und Trank aus der Region genießen.Mitte Oktober in zwei Jahren wird das nächste Mal zum Maistag nach Hatzendorf geladen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, folgt aber im Frühjahr 2017.