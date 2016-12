10 Schritte, um Krisen erfolgreich zu meistern

In Krisenzeiten zeigt es sich, wie es um unsere Reserven steht. Wir geben Ihnen Tipps, um das seelische Wohlbefinden zu steigern.

Es gibt Methoden die aus der Krise wieder heraus führen. (Foto: KieferPix/shutterstock.com)

Dieses Jahr brachte der Frühjahrsfrost viele Bauernfamilien um die Ernte, und damit um einen Großteil der finanziellen Lebensgrundlagen. Alle haben eine herausfordernde Zeit vor sich, denn bei den regelmäßigen Ausgaben gibt es oft keinen Aufschub. Jetzt zeigt sich, wer in guten Zeiten Reserven anlegen konnte. Genauso geht es uns auch immer wieder im seelischen Bereich. Unerwartete Krisen werfen uns aus dem Gleichgewicht, und die Bewältigung fordert all unsere Kräfte. Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, oder eine schwere Krankheit oder ein Unfall uns zutiefst erschüttern, zeigt sich mitunter, wie es um unsere Reserven steht.Dies hilft dabei, die eigenen Stärken bewusst wahrzunehmen und zu benennen. Wenn ich mir meine Fähigkeiten und Talente bewusst mache, kann ich auch Schwächen und Fehler besser akzeptieren – denn niemand ist perfekt!Bewusste Bewegung ist eine wesentliche Säule der körperlichen und seelischen Gesundheit. Zugleich ist körperliche Bewegung ein idealer Ausgleich zu Stress am Arbeitsplatz, Beziehungsschwierigkeiten oder allgemeiner Überreizung, und hilft uns, zu entspannen und zu uns selber zu finden.Neben den Anforderungen des Alltags, der Informationsflut und den Konsumzwängen ist es oft schwierig, sich zu entspannen und abzuschalten – Überforderung ist die Folge. Kurzes Innehalten und Abschalten, das Einlegen von Pausen oder einfach bewusstes Ein- und Ausatmen ermöglicht mir, Entspannungsphasen in den Alltag einzubauen und macht mich so wieder fit für Belastungen.