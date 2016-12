Sojaschneidwerke - Weil jedes Korn zählt

Oft verbleiben nach der Sojaernte die untersten Hülsen ungedroschen am Feld. Doch das muss nicht sein. Lesen Sie wie Sie mit einem Flexschneidwerk Ihren Ertrag steigern können.



Das flexible Schneidwerk passt sich den Unebenheiten des Geländes an. Foto: Böck

Die Gleitkufen liegen auf dem Boden auf und führen das Messer dicht über dem Boden. Foto: Böck

Flexschneidwerke gleiten dicht über dem Boden und erreichen so selbst die untersten Sojahülsen. Die Technik ist in Übersee bereits seit Jahren Standard. Dort entwickelten diverse Hersteller bereits in den 1980er-Jahren spezielle Sojaschneidwerke. Nun verbreitet sich die Technik mit der steigenden Anbaufläche auch in unseren Breiten.Der Aufbau und die Funktion des Schneidwerks sind einfach. Über die gesamte Breite sind Gleitkufen unter dem Messerbalken angebracht. Diese halten die flexiblen Messer knapp über den Boden. Bei Bodenunebenheiten oder Steinen geht der flexible Balken an dieser Stelle leicht nach oben. Bei einer Senke sinkt der Balken ein Stück. Auf diese Weise kann der Vorsatz je nach Vorspanndruck – jene Kraft, die den Messerbalken flexibler oder steifer macht – Unebenheiten bis zu 30 cm ausgleichen. Sowohl der Vorspanndruck als auch der Winkel zwischen Schneidwerk und Boden können vom Fahrersitz aus hydraulisch verstellt werden. So ist es möglich das Schneid¬werk bis zu 2,5 cm tief über den Boden gleiten zu lassen.Das Flexschneidwerk eignet sich nicht nur für Soja sondern auch für Getreide und andere Alternativen. Besonders die stark lagernden Erbsen und Lagergetreide lassen sich gut damit ernten. Neben dem Mehrertrag ernten Flexschneid¬werke sauberer als Standardtische, da sie sich nachweislich seltener in den Boden eingraben und so fast keine Erde aufnehmen. So bleibt das Erntegut sauber und die Messer werden nicht so schnell stumpf. Außerdem werden weniger Steine aufgenommen, was das Druschwerk ungemein schont.Mehr über Sojaschneidwerk und die Praktikermeinungen dazu lesen Sie in der LANDWIRT Ausgabe 22/2016.