Schonend und schlagkräftig: CLAAS stellt in Wels neue Maispflücker vor

Bei der Mais- und Sonnenblumenernte sind hohe Schlagkraft und eine schonende Pflanzenbehandlung besonders wichtig, um für eine verlustarme Ernte sorgen zu können. Die neuen Modelle der Firma CLAAS, die Maispflücker CORIO und CORIO CONSPEED, werden heuer auf der Agraria in Wels vorgestellt.

Flacher Arbeitswinkel (17 Grad) der neuen Maispflückermodelle, hier CORIO - zu sehen auf der Agraria in Wels sowie beim Facebook Live-Einstieg am 1. Dezember.

Speziell geformte Hauben mit besonders schmaler Spitze und schlanken Seitenwangen.

Verschiedene Varianten bei der Arbeits- und Reihenbreite sind beim CLAAS CORIO möglich.

Alle Modelle der CORIO Baureihe arbeiten mit einem sehr geringen Arbeitswinkel, einer innovativen Haubenform für eine schonende Führung der Pflanzen und verschiedenen Pflückwalzen für maximale Schlagkraft unter allen Erntebedingungen.Der Arbeitswinkel der neuen CLAAS Maispflückermodelle ist mit 17° bewusst sehr flach ausgerichtet. Dadurch werden Kolbenverluste, vor allem durch das sogenannte „Kolbenspringen“, auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich sorgt die flache Arbeitsposition auch bei Lagermais für eine konstant hohe Leistung. Beide Modellreihen werden mechanisch über zwei Winkelgetriebe und eine Getriebewelle angetrieben, sodass eine effiziente Kraftübertragung bei geringem Wartungsaufwand gegeben ist.Alle neuen CORIO und CORIO CONSPEED Modelle verfügen über speziell geformte Hauben, die sich durch eine besonders schmale Spitze und schlanke Seitenwangen auszeichnen. Bei der Ernte kommt es deshalb erst spät zum Kontakt mit dem Maisstängel, der anschließend besonders schonend geführt wird. Ein vorzeitiges Abbrechen der Kolben wird dadurch vermieden und die Körnerverluste minimiert. Auch in Lagermais bietet die günstige Haubenform Vorteile und erhöht die Schlagkraft. Die neu konzipierten Hauben vereinfachen zudem bei allen neuen Modellen die Wartung und Reinigung der mechanischen Elemente.Die CORIO Maispflücker sind als 4-, 5-, 6- und 8-reihige Varianten verfügbar, während die CORIO CONSPEED Modelle als 6-, 8- oder 12-Reiher erhältlich sind. Beide Pflückersysteme werden zudem mit Reihenweiten von 90, 80, 75 und 70 Zentimetern angeboten. Alle Modelle der neuen CORIO Baureihe sind zur Ernte 2017 erhältlich.Das Team von Landwirt.com wird auf der Agraria 2016 vor Ort sein und spannende Live-Einstiege präsentieren. So berichten wir am Donnerstag (1. Dezember) um 13 Uhr auch live vom Stand der Firma CLAAS. Statten Sie unserer Facebook-Seite einen Besuch ab und verpassen Sie keines unserer interessanten Videos mehr! In den Kommentaren zu den Videos können Sie uns während der Live-Einstiege Fragen stellen, die wir gerne beantworten werden!