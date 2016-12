Die Direktzahlungen würden den Strukturwandel fördern, behauptet Frieder Thomas im LANDWIRT Interview. Der Leiter des Kasseler Instituts für ländliche Entwicklung fordert Preis-Kosten-Ausgleichzahlungen, die auf die Betriebsgröße abgestimmt sind. Das würde die Existenz kleinerer Betriebe sichern.

Dr. Frieder Thomas leitet das Kasseler Institut für ländliche Entwicklung

Direktzahlungen sind nicht fair. Im Gegenteil, sie fördern sogar den Strukturwandel. Jeder Landwirt bekommt den gleichen Förderbetrag pro Hektar. Somit werden größere Betriebe mehr und kleinere Betriebe weniger gefördert. Wenn wir aber den Wunsch von weiten Teilen der Gesellschaft ernst nehmen, dann müssten doch gerade die Kleineren mehr Geld bekommen. Denn viele wünschen sich eine Agrarstrukturpolitik, die auch kleine Betriebsstrukturen erhalten kann.Es gibt bereits ein von der EU angelegtes europaweites Informationssystem mit Buchführungsergebnissen. Dabei werden Betriebe in regionale Größenklassen eingeteilt, denen Produktionskosten unterstellt werden. Ein Betrieb der Größenklasse 4 in Hessen mit durchschnittlich 23 Kühen und 6.500 Liter Milchleistung hatte 2015 zum Beispiel 66 Cent Gesamtkosten inklusiv Arbeit, wenn man tarifliche Löhne für Betriebsleiter ansetzt. Ein Betrieb in der Größenklasse 5 mit 68 Kühen und 7.237 kg Stalldurchschnitt hatte nur rund 52 Cent Gesamtkosten. Der Betrieb mit den niedrigeren Kosten braucht keinen so hohen Preis-Kosten-Ausgleich wie der Betrieb mit den höheren Kosten.Ausgleichszahlungen soll es dann geben, wenn der Marktpreis einen vorher festgelegten Wert unter den Produktionskosten unterschreitet. Das könnte zum Beispiel sein, wenn die Preise unter 80 % der Kosten fallen. Das hieße: beim kleineren Betrieb unter 52,80 Cent und beim größeren Betrieb unter 41,60 Cent. Wenn der Milchpreis unter diese Marken fällt, wird die Differenz durch Ausgleichzahlungen ausgeglichen. Im Grunde ist es ein neues Sicherheitsnetz.Ob die Ausgleichszahlungen bei 80 % der Kosten einsetzen oder darunter, das sollte das Ergebnis einer politischen Diskussion sein.Kleinere Betriebe haben höhere Kosten, das ist Fakt. Dieser Vorschlag einer Agrarstrukturpolitik zielt darauf ab, die Betriebe in ihrer Existenzsicherung zu unterstützen. Wir diskutieren nicht, ob wir die Existenz des Kleinen oder des Großen sichern müssen, wir wollen die Existenz beider sichern.Interview: Roman Goldberger, LANDWIRT Redakteur